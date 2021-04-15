Про це він сказав, коментуючи введення нових антиросійських санкцій.

Время завершить длинную войну Америки'': Байден объявил о выводе войск из Афганистана | Украинская правда

Байден вважає, що він та Путін мають однакову відповідальність за вибудову конструктивних стосунків між країнами. При цьому, кожен відстоювати інтереси та цінності своїх громадян.

“Президент Путін та я несемо відповідальність за побудову конструктивних відносин між країнами. Росіяни та американці – горді народи…. Під час виборчої кампанії я ясно дав зрозуміти, що коли стану президентом – реагуватиму на намагання втручатися в наші вибори…. Вибори – священні в кожній країні. Це виявлення волі, суверенітету, бажань народу. І ми не можемо дозволити іноземним державам втручатися та порушувати наш демократичний процес. Я говорив, що якщо буде втручання в вибори – реагуватиму відповідно”, – нагадав Байден.

Він зазначив, що кілька разів попереджав Путіна про те, що в певний момент США відреагують на втручання в американські вибори.

“Під час перехідного періоду, коли ми дізнавалися більше про дії в кіберпросторі, про втручання… ми прослідкували – хто саме втручався, які хакерські дії були… І коли в січня президент Путін зателефонував мені й поздоровив, я сказав йому, що моя адміністрація розгляне всі отримані дані, аби визначити роль Росії в процесі втручання в вибори.

Цього тижня ми знову мали розмову (з Путіним, – ред.). Я сказав йому, що ми скоро відреагуємо, оскільки вважаємо, що було неправомірне втручання в наші вибори.

Сьогодні я прийняв рішення. Зокрема, це санкції стосовно деяких чиновників. Вийшов новий указ стосовно санкцій”, – пояснив Байден.

Президент США сказав, що відповідь могла б бути більш жорсткою, однак він прагне, аби все було пропорційно.

“Я дав зрозуміти президенту Путіну, що ми могли б піти й далі, однак ми цього не зробили. Я вирішив, що потрібна пропорційна відповідь. Сполучені Штати не зацікавлені в ескалації конфлікту з Російською Федерацією. Ми зацікавлені в стабільних та передбачуваних відносинах.

Якщо вони й далі втручатимуться в нашу демократію – ми реагуватимемо відповідним чином. Як президент США, я змушений робити це”, – заявив Байден.

Байден сказав, що Росія та США могли б співпрацювати, навівши кілька прикладів спільної роботи країн. Зокрема, це питання стосовно ядерної зброї, змін клімату, протистояння терористичним загрозам і так далі. Президент США зробив акцент на тому, що запропонував Путіну зустрітися в Європі й чиновники його адміністрації вже працюють над організацією можливої зустрічі.

Байден нагадав, що Україна – союзник США, тому відстоюватиме її інтереси, захищаючи від Росії.

“Я висловив занепокоєність нарощуванням російських військ на кордоні з Україною та в окупованому Криму. Я підтвердив підтримку США суверенітету й цілісності України. Настав час провести деескалацію цього конфлікту”, – сказав президент США.

Він вкотре сказав про те, що США зацікавлені в співпраці с Росією.

“Однак якщо Росія порушуватиме інтереси США, ми реагуватимемо відповідним чином. Ми захищатимемо наш народ, наших союзників, наші інститути“, – резюмував Байден.

Нагадаємо, що у четвер, 15 квітня, Сполучені Штати Америки офіційно ввели нові санкції проти Російської Федерації. Санкції викликані кібератаками Росії на урядові ресурси США, а також анексією Криму.

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