Рада Європи засудила російські псевдовибори на окупованих територіях України

У спільній заяві глава Комітету міністрів Ради Європи Криш’яніс Карінш, президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс та генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич рішуче засудили незаконні вибори на тимчасово окупованих РФ територіях України.

Як передає Укрінформ, відповідна заява була оприлюднена на сайті Ради Європи.

«Ми рішуче засуджуємо нелегітимні фіктивні «вибори», які відбулися 8-10 вересня 2023 року на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України», – йдеться у заяві.

Представники Ради Європи зазначили, що ці вибори є «ще однією ілюстрацією заперечення РФ демократичних цінностей, прав людини та верховенства права».

«Рішення російської влади організувати їх (вибори – ред.) є лише останнім у серії незаконних і шкідливих рішень, прийнятих нею після виключення Російської Федерації з нашої організації через її агресивну війну проти України. Ці фіктивні «вибори» можуть вважатися недійсними згідно з міжнародним правом», – зазначили політики.

Карінш, Кокс та Пейчинович-Бурич також підтвердили непохитну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів.

Як повідомлялося, Російська Федерація оголосила про проведення 8-10 вересня 2023 року так званих «виборів» до місцевих окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих частинах територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, а також Автономної Республіки Крим та м. Севастополь.

Міністерство закордонних справ України заявило про те, що ці незаконні вибори не матимуть жодних правових наслідків та не приведуть до зміни статусу захоплених російською армією українських територій.