Війна в Україні: глава Пентагону звинуватив РФ у навмисній жорстокості під час обстрілів

Остін додав, що бойові дії в Україні показали світові тиранічну та смертельну війну, яку ніхто не хотів би пережити.

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін звинуватив Росію у тому, що агресорка з навмисною жорстокістю цілиться в цивільне населення та обʼєкти інфраструктури України.

Як він зазначив під час виступу на Форумі національної оборони імені Рейгана в Сімі Веллі, Російська Федерація вбила тисячі українців.

“Росія з навмисною жорстокістю ставить цивільне населення та цивільну інфраструктуру під приціл своїх гармат. Російські війська вбили тисячі українських громадян. Російські атаки призвели до загибелі дітей, руйнування шкіл та розгрому лікарень”, – наголосив Остін.

За його словами, країни, які межують з РФ, дивляться на таку імперську агресію зі зростаючою тривогою. Остін також додав, що бойові дії в Україні показали світові тиранічну та смертельну війну, яку ніхто не хотів би пережити. // УНІАН