Сьогодні, 31 липня 2022 року, внаслідок ворожого обстрілу міста Миколаєва, у власному будинку загинув Герой України, генеральний директор ТОВ СП «НІБУЛОН» Олексій Опанасович Вадатурський разом із дружиною Раїсою Михайлівною Вадатурською.
Внаслідок російського обстрілу Миколаєва загинув Герой України, генеральний директор ТОВ СП «НІБУЛОН» Олексій Вадатурський разом із дружиною
Про це йдеться в повідомленні прес-служби ТОВ СП “Нібулон”
“Як і належить справжньому Герою та патріоту України, Олексій Вадатурський увесь час залишався у рідному Миколаєві та допомагав місту під час війни. Він завжди вірив в Україну і спрямовував власні зусилля на її розвиток та процвітання.
Своїм прикладом він не раз доводив, що будь-яка ідея, яка має значення для суспільства і для України, якщо за неї боротися, – буде реалізована. Тож сьогодні для кожного українця в боротьбі за наше вільне і мирне європейське майбутнє є пророчим головний девіз родини Вадатурських – #нездавайся.
Олексій Опанасович надихав своєю щирістю, завзяттям, безпрецедентним ставленням до власної справи та невичерпною жагою до життя, що надихало тисячі колег, партнерів, підприємців і молоде покоління.
Увесь семитисячний колектив компанії «НІБУЛОН» та вся Україна зазнали непоправної втрати. У цей скорботний день не стало значної частини кожного з нас.
Від імені Учасника та Дирекції ТОВ СП «НІБУЛОН» повідомляємо, що господарська діяльність товариства продовжується в робочому режимі.” – зазначається у повідомленні