Про це йдеться в повідомленні прес-служби ТОВ СП “Нібулон”

“Як і належить справжньому Герою та патріоту України, Олексій Вадатурський увесь час залишався у рідному Миколаєві та допомагав місту під час війни. Він завжди вірив в Україну і спрямовував власні зусилля на її розвиток та процвітання.

Своїм прикладом він не раз доводив, що будь-яка ідея, яка має значення для суспільства і для України, якщо за неї боротися, – буде реалізована. Тож сьогодні для кожного українця в боротьбі за наше вільне і мирне європейське майбутнє є пророчим головний девіз родини Вадатурських – #нездавайся.

Олексій Опанасович надихав своєю щирістю, завзяттям, безпрецедентним ставленням до власної справи та невичерпною жагою до життя, що надихало тисячі колег, партнерів, підприємців і молоде покоління.

Увесь семитисячний колектив компанії «НІБУЛОН» та вся Україна зазнали непоправної втрати. У цей скорботний день не стало значної частини кожного з нас.

Від імені Учасника та Дирекції ТОВ СП «НІБУЛОН» повідомляємо, що господарська діяльність товариства продовжується в робочому режимі.” – зазначається у повідомленні