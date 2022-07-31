Сьогодні, 31 липня 2022 року, внаслідок ворожого обстрілу міста Миколаєва, у власному будинку загинув Герой України, генеральний директор ТОВ СП «НІБУЛОН» Олексій Опанасович Вадатурський разом із дружиною Раїсою Михайлівною Вадатурською.