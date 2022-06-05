В Україні ліквідували «легендарного» бурята-ката з найманців «Вагнера» (фото)

Окупант з позивним «Ваха» воював з 2014 року.

В Україні ліквідували бурята з ПВК «Вагнера», якого в РФ вважали «легендарним» військовим. Окупант Володимир Анданов вирушив «на концерт до Кобзона» під час розвідки місцевості. Імовірно, його і ще одного рашиста ліквідував снайпер.

Про смерть Анданова повідомили місцеві Telegram-канали та пабліки Бурятії.

«Ваха» став відомим ще у 2014 році. Окупант відправився на Донбас в якості добровольця, він брав участь у боях за Дебальцеве і причетний до розстрілу військовополонених української армії в Логвиновому. Окупант внесений в базу даних «Миротворець», де перераховані всі злочини рашиста.

Анданов вбивав мирне населення Донбасу, а після цього відправився в Сирію. Кат став найманцем ПВК «Вагнера», а після повномасштабного вторгнення РФ в Україну він знову відправився воювати за кривавого диктатора.

За інформацією російських ЗМІ, «Ваху» ліквідували під Харковом. Смерть «легендарного» окупанта вже підтвердили в російській організації «Бойове Братство» в Бурятії. Керівник відділення розповів, що труп рашиста планують доставити в Бурятію. // УНІАН