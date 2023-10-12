США та Катар погодилися не допустити використання Іраном 6 млрд. доларів, – ЗМІ
Гроші мали бути використані для гуманітарних цілей.
Сполучені Штати досягли угоди з Катаром про заборону Ірану отримати доступ до фонду в розмірі 6 млрд доларів.
Про це повідомляє ABC News.
Джерела видання повідомили, що про таку домовленість законодавцям повідомив заступник міністра фінансів.
Раніше повідомлялось, що США та Іран обмінялися полоненими у форматі “п’ять на п’ять”. У рамках угоди про обмін полоненими Америка розморозила підсанкційні 6 млрд доларів, що належали Тегерану. // LB.ua