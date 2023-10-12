США та Катар погодилися не допустити використання Іраном 6 млрд. доларів, – ЗМІ

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Гроші мали бути використані для гуманітарних цілей.

Сполучені Штати досягли угоди з Катаром про заборону Ірану отримати доступ до фонду в розмірі 6 млрд доларів.

США та Катар погодилися не допустити використання Іраном 6 млрд доларів, - ЗМІ

Фото: EPA/UPG

Про це повідомляє ABC News.

Джерела видання повідомили, що про таку домовленість законодавцям повідомив заступник міністра фінансів.

Ці кошти були частиною обміну полоненими для звільнення п’ятьох американських громадян та мали бути використані для гуманітарних цілей.

Раніше повідомлялось, що США та Іран обмінялися полоненими у форматі “п’ять на п’ять”. У рамках угоди про обмін полоненими Америка розморозила підсанкційні 6 млрд доларів, що належали Тегерану. // LB.ua

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