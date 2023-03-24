США ввели нові санкції проти Білорусі: до списку потрапив літак Лукашенка

Він використовує Американський Boeing 737 для особистих поїздок.

Сполучені Штати Америки вводять санкції щодо білоруських держпідприємств, чиновників і літака Олександра Лукашенка.

Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів США, Управління з контролю за іноземними активами вносить до списку три організації і дев’ять фізичних осіб, а також визначає літак як заблоковану власність.

“Авторитарний режим Лукашенка покладається на державні підприємства і ключових чиновників, щоб отримувати значні доходи, які дозволяють проводити репресивні дії проти білоруського народу. Ми як і раніше прихильні покладанню відповідальності на режим Лукашенка за його придушення демократії і підтримку путінської війни”, – заявив заступник міністра фінансів Брайан Нельсон.

Санкції вводять проти заводів і керівництва БелАЗ і МАЗ. Також до списку потрапила ЦВК Білорусі та сім її членів. Крім того, санкції введені відносно Boeing 737.

“Лукашенко має ексклюзивний доступ до EW-001pa та інших розкішних літаків і використовує їх для особистих поїздок. Більш того, Лукашенко використовував EW-001pa зі своєю сім’єю та іншими членами свого оточення для міжнародних поїздок”, – йдеться в повідомленні.

Державний департамент також вводить візові обмеження щодо 14 осіб, у тому числі посадових осіб режиму, причетних до політики погроз і залякування білоруського народу. // УНІАН