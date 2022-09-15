США ввели санкції проти Кадирова та членів його родини

Сполучені Штати Америки ввели санкції проти лідера Чечні Рамзана Кадирова і його родини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства фінансів США.

Санкції були введені проти:

Нагадаємо, що голова Чечні Рамзан Кадиров визнав, що так звана “спецоперація” перейшла у військові дії проти України.

Також, в Україні оголосили підозру Кадирову та двом його поплічникам.

Раніше, США вже вводили санкції проти глави Чечні Рамзана Кадирова.