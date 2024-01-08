Стала відома тема передвиборчої кампанії Байдена
У передвиборчій кампанії політтехнологи змістять акцент з особи Байдена на наслідки приходу до влади республіканців
Пріоритетом передвиборчої кампанії Джо Байдена стало не розв’язання економічних проблем чи зовнішня політика, а повернення американським жінкам права на аборт. Про це інформує видання Politico.
«Перш за все: Ро*. Президент був непохитний у тому, що нам потрібно відновити Ро. Це незбагненно, що жінки сьогодні прокидаються в країні з меншими правами, ніж їхні предки мали багато років тому», – заявив заступник керівника передвиборчої кампанії Байдена Квентін Фулкс.
Видання зазначає, що Байден, який сповідує католицизм, сказав, що особисто він не є «прихильником абортів» через свою віру, але історичне рішення 1973 року «було правильним». Politico нагадує, як він раніше критикував судові рішення, що обмежують доступ до абортів, і боровся зі спробами обмежити доступність абортивних таблеток.
«Минулого місяця Байден взявся за справу в Техасі, де жінці Кейт Кокс було відмовлено в аборті, попри ризик для її життя, який становила її вагітність», – вказує ЗМІ.
До того ж Байден наголосив, що це сталося через республіканців. «Жодна жінка не повинна бути змушена звертатися до суду або тікати з рідного штату лише для того, щоб отримати необхідну їй медичну допомогу. Але саме це сталося в Техасі завдяки обраним республіканцям, і це просто обурливо. Такого ніколи не повинно статися в Америці, і крапка», – сказав чинний американський президент про цей випадок.
«Кампанія Байдена намагається змістити фокус виборів з самого президента на загрозу, пов’язану з можливістю повернення Трампа до влади», – зазначає Politico.
Ро проти Вейда (англ. Roe v. Wade) – історичне рішення Верховного суду США 1973 року, яким стверджено, що Конституція США захищає свободу вагітної жінки здійснити аборт без надлишкових державних обмежень. Це рішення перекреслило низку федеральних законів та законів штату, що регулювали аборти, та дало початок вседержавній полеміці щодо того, чи мають аборти бути законними, якщо так – то до якої межі, хто має вирішувати законність абортів, які методи повинен використовувати Верховний суд при винесенні рішень і якою має бути роль релігійних та моральних поглядів у політиці. Рішення у справі Ро проти Вейда надало нової форми політиці у США, поділивши більшу частину США на табори «за життя» та «за вибір», активізуючи громадські ініціативи з обох боків.