Стала відома тема передвиборчої кампанії Байдена

У передвиборчій кампанії політтехнологи змістять акцент з особи Байдена на наслідки приходу до влади республіканців

Пріоритетом передвиборчої кампанії Джо Байдена стало не розв’язання економічних проблем чи зовнішня політика, а повернення американським жінкам права на аборт. Про це інформує видання Politico.

«Перш за все: Ро*. Президент був непохитний у тому, що нам потрібно відновити Ро. Це незбагненно, що жінки сьогодні прокидаються в країні з меншими правами, ніж їхні предки мали багато років тому», – заявив заступник керівника передвиборчої кампанії Байдена Квентін Фулкс.

Видання зазначає, що Байден, який сповідує католицизм, сказав, що особисто він не є «прихильником абортів» через свою віру, але історичне рішення 1973 року «було правильним». Politico нагадує, як він раніше критикував судові рішення, що обмежують доступ до абортів, і боровся зі спробами обмежити доступність абортивних таблеток.

«Минулого місяця Байден взявся за справу в Техасі, де жінці Кейт Кокс було відмовлено в аборті, попри ризик для її життя, який становила її вагітність», – вказує ЗМІ.

До того ж Байден наголосив, що це сталося через республіканців. «Жодна жінка не повинна бути змушена звертатися до суду або тікати з рідного штату лише для того, щоб отримати необхідну їй медичну допомогу. Але саме це сталося в Техасі завдяки обраним республіканцям, і це просто обурливо. Такого ніколи не повинно статися в Америці, і крапка», – сказав чинний американський президент про цей випадок.

«Кампанія Байдена намагається змістити фокус виборів з самого президента на загрозу, пов’язану з можливістю повернення Трампа до влади», – зазначає Politico.