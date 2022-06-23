Суд заборонив партію Наталії Вітренко

Щодо «Прогресивної соціалістичної партії України» рішення ухвалене 23 червня.

Восьмий ААС розглянув справу щодо заборони політичної партії «Прогресивна соціалістична партія України».

Як зазначили в прес-службі суду, засідання відбулося 23 червня.

Судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України. А саме:

заборонено діяльність політичної партії «Прогресивна соціалістична партія України»;

кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави.

«Прогресивна соціалістична партія України» подавала зустрічний позов та вимагала, аби дії Служби безпеки України було визнано протиправними. У задоволенні заяви суд відмовив.

«Прогресивна соціалістична партія України» була створена в Україні 20 квітня 1996 року, відтоді очолювана Наталією Вітренко, матір’ю голови правління НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка. Партія проходила до парламенту один раз — в 1998 році.

Як повідомляв УНІАН, в Україні за рішення суду заборонено діяльність 9 проросійських партій. Серед них – «Опозиційний блок», «Соціалісти», «Справедливість та розвиток», «Держава», «Наші», «Блок Володимира Сальдо», «Партія Шарія», «Опозиційна платформа — За життя» і «Ліва опозиція». // УНІАН