Трамп отримав майже $8 млн. від іноземних урядів під час президентства

Згідно зі звітом Комітету з нагляду Палати представників США, колишній президент США Дональд Трамп отримав щонайменше 7,8 мільйона доларів від іноземних суб’єктів 20 країн, що може бути порушенням закону.

Про це повідомляє The Hill.

При цьому, на думку демократів, загальна сума іноземних платежів, отриманих Трампом за час його президентства, ймовірно, більша.

“Критично важливо, що навіть ця підгрупа документів розкриває приголомшливу мережу мільйонних платежів, здійснених іноземними урядами та їхніми агентами безпосередньо компаніям, що належать Трампу, поки президент Трамп перебував у Білому домі. Привласнюючи платежі іноземних держав, президент Трамп неодноразово ставив свої особисті фінансові інтереси вище суспільних”, – йдеться у звіті.

Примітно, що значна частка іноземних грошей – близько 5,6 млн доларів – надійшла з Китаю.

Як розповіли у виданні, огляд бізнес-бухгалтерських книг Трампа показав доходи з китайських державних джерел, таких як посольство КНР у США та афілійований з китайською державою Промислово-торговий банк Китаю (ICBC).

Майже за три роки ICBC витратив 5,4 млн доларів на оренду приміщення в Trump Tower.

Серед інших країн, що перераховували гроші бізнесу Трампа, – Саудівська Аравія, яка на його нерухомість витратила понад 615 тис. доларів, і Катар, який сплатив понад $460 тис.

Своєю чергою, республіканці відкинули ці звинувачення, наголосивши, що син президента Джо Байдена Хантер теж веде бізнес із іноземними державами. // Букви