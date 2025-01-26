Трамп підтримує план «очищення» Гази і переселення звідти палестинців

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам в суботу, що він хоче, аби Йорданія і Єгипет прийняли палестинців з Гази на свою територію “тимчасово або у довгостроковій перспективі”.

Як пише “Європейська правда”, про це він заявив журналістам на борту літака Air Force One, його цитує Axios.

З початку війни в Газі Єгипет і Йорданія очолили опозицію арабського світу до будь-якого примусового переміщення Ізраїлем палестинців з Гази.

У суботу Трамп провів телефонну розмову з королем Йорданії Абдаллою, який привітав його з інавгурацією.

Король Абдалла “підкреслив ключову роль США в тому, щоб спонукати всі сторони працювати над досягненням миру, безпеки і стабільності для всіх в регіоні”, – йдеться в заяві йорданського королівського двору.

Але Трамп заявив, що обидва лідери обговорювали зовсім іншу тему – мільйони палестинців, які живуть в Йорданії, і можливість того, що ще більше людей переїдуть туди з Гази.

“Я сказав йому: “Я б хотів, щоб ви взяли на себе більше”, тому що я дивлюся на весь сектор Гази прямо зараз, і це безлад. Це справжній безлад”, – сказав Трамп.

Він додав, що планує в неділю поговорити з президентом Єгипту Абдель Фаттахом ас-Сісі і попросити його прийняти палестинців з Гази.

“Ви говорите про півтора мільйона людей, і ми просто вичистимо все це”, – сказав Трамп.

“Це буквально місце знесення. Майже все зруйновано, і там гинуть люди, тому я б краще зв’язався з деякими арабськими країнами і побудував житло в іншому місці, де вони, можливо, могли б жити в мирі для початку”, – додав президент США.

Прийняття Йорданією палестинських біженців після війни 1948 року, частина з яких була насильно переміщена Ізраїлем, стало однією з найбільш значущих подій в історії королівства.

Єгипет, тим часом, вбачає в переміщенні палестинців з Гази на свою територію загрозу національній безпеці. На початку війни, коли ізраїльський прем’єр-міністр Нетаньягу підняв цю ідею, Сісі дав зрозуміти, що такий крок поставить під загрозу мирну угоду між Ізраїлем і Єгиптом.

Тим часом, стало відомо, що Трамп скасував заборону адміністрації Байдена на постачання 900-кілограмових бомб до Ізраїлю.