Туск, Макрон, Мерц і Стармер прибули до Києва

До Києва на зустріч “коаліції охочих” прибули президент Франції Еммануель Макрон, премʼєр-міністри Польщі та Великої Британії Дональд Туск та Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Про це повідомляє Суспільне.

Європейських лідерів зустрічали міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та голова ОПУ Андрій Єрмак. Також був голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський.

“Сьогодні буде насичений день. Надзвичайно важливі зустрічі. Ми вітаємо в Україні чотирьох європейських лідерів, лідерів “коаліції рішучих”. Тому очікуємо важливі рішення, очікуємо подальше цементування європейської солідарності та підтримку України”, — сказав Сибіга.

“Багато роботи, чимало тем для обговорення. Треба завершувати цю війну справедливим миром. Потрібно примусити Москву піти на припинення вогню”, — сказав Єрмак.

Зустріч “Коаліції охочих” напередодні анонсував президент Володимир Зеленський під час виступу на саміті країн JEF. Він заявив, що ця коаліція має бути достатньо сильною, щоб гарантувати безпеку.