У Кремлі задумали «скасувати» незалежність Литви

Депутат від «Єдиної Росії» вже вніс до Держдуми РФ відповідний законопроект.

У Російській Федерації хочуть скасувати постанову Державної Ради СРСР «Про визнання незалежності Литовської Республіки». Цей документ, на думку одного з депутатів РФ, був прийнятий незаконно.

Як повідомляють російські ЗМІ, до Держдуми вже внесли відповідний законопроект. Його ініціатором став депутат від партії «Єдина Росія» Євген Федоров. У пояснювальній записці чиновник пише, що нібито «після внесення поправок до Конституції країни Російська Федерація була визнана правонаступником СРСР на своїй території».

Далі депутат написав про референдум в Радянському Союзі, який провели в березні 1991 року. За його підсумками населення висловилося за збереження СРСР, як єдиної держави. А у вересні цього ж року на першому засіданні Державної Ради СРСР під головуванням президента СРСР Михайла Горбачова прийняли постанову Державної Ради СРСР № ГС-1 «Про визнання незалежності Литовської Республіки».

За словами Федорова, документ не можна назвати законним, оскільки він суперечить результатам референдуму. На момент написання новини влада Литви ніяк не прокоментувала російський законопроект.

Нагадаємо, з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну Литовська Республіка всіляко підтримувала нашу країну. В кінці травня вона відмовилася від закупівель енергетичної продукції з Росії. Паралельно держава відправила Україні партію БТРів і військових вантажівок. А нещодавно в Литві зібрали 5 мільйонів євро на Bayraktar для ЗСУ. // УНІАН