У МЗС України відповіли угорському посіпаці Кремля, який знову закликає до переговорів з Росією

У Міністерстві закордонних справ України нагадали прем’єру Угорщини Віктору Орбану, чому у війні з РФ не можна “просто припинити стріляти”, та закликали його почати робити щось, що справді сприятиме завершенню війни.

Як повідомляє “Європейська правда“, такий коментар опублікував речник МЗС Олег Ніколенко у відповідь на чергові заклики Орбана до переговорів з Росією.

Олег Ніколенко нагадав, що з приводу переговорів з Росією позиція Києва залишається незмінною: перемовини можливі лише після повного виведення російських військ із території України. “Припинення вогню без виконання цієї умови призведе до заморожування статус-кво, надасть Росії можливість перегрупуватися, накопичити сили та вдатися до нової хвилі агресії. Доведено досвідом 2014-2022 років”, – зауважив він.

Речник зазначив, що постійні російські атаки ракетами й дронами по українських містах – явний доказ, що в Москві не розглядають інших сценаріїв, окрім як продовжувати війну.

“Водночас ми взяли до уваги твердження Віктора Орбана про те, що йому важко бути єдиним прем’єр-міністром в ЄС, який виступає за мир. Аби полегшити цю ситуацію, закликаємо главу угорського уряду почати нарешті діяти. Наприклад, засудити російську агресію, вимагати від Москви припинити війну та повернути російську армію на російську територію, долучитися до заходів міжнародної ізоляції Росії, не підривати єдність в ЄС”, – додав речник.

Нагадаємо, у п’ятничному інтерв’ю державному радіо прем’єр Угорщини Віктор Орбан лякав Україну тяжкими втратами під час контрнаступу та закликав почати переговори з Москвою.

Також Орбан поскаржився, що йому важко бути єдиним прем’єр-міністром у ЄС, який “виступає за мир”.