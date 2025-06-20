У Нідерландах визнали геноцидом депортацію кримських татар

Нижня палата парламенту Нідерландів 19 червня підтримала визнання геноцидом депортації кримських татар у 1944 році Радянським Союзом.

Про це повідомили в пресслужбі Нижньої палати парламенту.

У клопотанні зазначили, що «різні країни визнали масове виселення кримських татар 1944 року Радянським Союзом геноцидом».

Так, Нижня палата заявила про визнання масової депортації кримських татар 1944 року за сучасними стандартами як геноциду.

Крім того, у документі зазначили, що з моменту російської окупації Криму у 2014 році «багато кримських татар були безпідставно ув’язнені, піддані тортурам рф або зникли безвісти». Так, «росія, найімовірніше, продовжила політику геноциду проти кримських татар», йдеться в клопотанні.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Нижній палаті Нідерландів за ухвалення відповідного рішення.

«Це потужний жест солідарності з кримськотатарським народом, який досі зазнає переслідувань під час тимчасової окупації росією українського Криму», — написав Сибіга.

Він зазначив, що Нідерланди стали сьомою країною, яка визнала депортацію кримських татар геноцидом. Міністр закликав інші країни зробити те ж саме.

«Визнання цієї історичної несправедливості має вирішальне значення не тільки для встановлення істини та справедливості, а й для запобігання майбутнім звірствам», — наголосив Сибіга.

Депортація кримських татар 1944 року

Після звільнення Криму радянською армією від німецької окупації більшовицька влада, що повернулася на півострів, визнала «зрадниками» всіх кримських татар, що проживали тут.

Етнічну чистку організували за особистим наказом Йосипа Сталіна. Вона відбулася упродовж 18-21 травня 1944 року. За цей час радянська влада вивезла з території Криму понад 190 тисяч татар, хоча є дані й про 430 тисяч депортованих.

12 листопада 2015 року Верховна Рада України визнала депортацію кримських татар геноцидом, а 18 травня встановила Днем пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу. // hromadske