У Путина пугают последствиями вступления Украины в НАТО

В Кремле считают, что вступление Украины в НАТО усугубит ситуацию на Донбассе. Они хотят, чтобы украинская власть прислушалась к жителям оккупированных территорий.

Песков считает, что говоря о вступлении в НАТО, нельзя абстрагироваться от мнения жителей «ДНР» и «ЛНР».

«Глубоко сомневаемся в том, что это поможет как-то Украине справиться со своей внутренней проблемой. С нашей точки зрения, это еще более усугубит ситуацию«, — сказал пресс-секретарь президента России.

Он заявил, что Москва пока не видит у Киева намерений взять под контроль подразделения ВС Украины на линии соприкосновения на Донбассе.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский на фоне обострения на Донбассе считает вступление в НАТО единственным путем к окончанию войны