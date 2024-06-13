Україна підписала безпекову угоду зі Сполученими Штатами Америки

Підписання відбулося в Італії.

Україна підписала договір про безпекові гарантії з США. Підписання документу на полях саміту Group of 7 провели український президент Володимир Зеленський та його американський колега Джо Байден.

Як і з іншими країнами, зі Штатами договір діятиме десять років і може бути продовжений. Після підписання президенти дали пресконференцію.

“Президент Зеленський і я щойно підписали угоду між Україною і США. Наша мета – зміцнити надійний захист України і її потужності стримування в довгій перспективі. Будь-який тривалий мир для України має бути підкріплений її здатністю захищати себе зараз і стримувати агресію в майбутньому. США допоможуть забезпечити здатність України робити і те, і друге. Не шляхом відправки американських військ воювати в Україну, а наданням зброї і боєприпасів, розширенням обміну розвідданих, продовженням підготовки хоробрих українських вояків на військових базах Європи і США“, – сказав Джо Байден.

Також Штати допомагатимуть посилювати відповідність стандартам НАТО. Байден також сказав, що угода окреслює спільне бажання справедливого миру.

Україна натомість зобов’язана впроваджувати демократичні реформи.

“Ми зробили три потужні кроки на цьому саміті, які демонструють Путіну: нас неможливо перечекати”, – сказав він.

Український президент сказав, що сьогодні – історичний день.

“Ми підписали найсильнішу угоду зі Штатами від початку нашої незалежності”, – сказав Зеленський.

За його словами, документ містить конкретні юридичні зобов’язання. США гарантують сталість безпекової підтримки. Також договір встановлює, що американська підтримка спрямована на перемогу в війні.

Стосовно озброєння є конкретика щодо надання ППО та ескадрилей, які включають, але не обмежуються F-16.

Також США підтвердили, що підтримують відбудову України за рахунок відшкодувань Росії.

У тексті угоди також зафіксована підтримка вступу України до НАТО. // LB.ua