Україна вводить візовий режим з Росією

Кабінет міністрів запроваджує візовий режим із Російською Федерацією. Нові правила набудуть чинності вже з 1 липня цього року

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

«Остаточно розриваємо зв’язки з Росією. Задля протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави уряд на виконання доручення президента України щойно ухвалив рішення про припинення дії угоди з РФ про безвізовий режим», — написав Шмигаль.

Як зазначив прем’єр, тепер росіяни не зможуть потрапити в Україну без отримання візи.

«Рішення набуває чинності з 1 липня цього року», — заявив Шмигаль.

Що це означає

Таким чином, Кабмін своїм рішенням ухвалив постанову «Про припинення дії Угоди між урядом України і урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з Російською Федерацією».