Україні запропонували колективне самогубство — радник Міністра оборони

Радник Рєзнікова заявив, що Росія демонстративно не дотримується правил ведення війни.

Реліз міжнародної організації Amnesty International, де Україну звинувачують у “порушенні законів війни”, пропонує українцям “колективне самогубство”.

Таку заяву зробив позаштатний радник міністра оборони Олексія Рєзнікова Олексій Копитько. Про це він написав у Telegram.

“Матеріал Amnesty International повністю вкладається в поширену на заході девіацію. Практично всі колись шановні організації, окремі високорозвинені країни та широкий спектр політиків прямим текстом говорять нам: відмінним варіантом є ваше самогубство. Самовбийтеся. Подивіться, скільки в цьому плюсів. Це зняло б масу проблем. Практично для всіх. Зробіть це самі. Звичайно, вибір за вами. Але це б нам дуже допомогло. Постраждаєте тільки ви. А ви – це явна меншість! Погодьтеся, це дуже розумно”, — написав Копитько.

За його словами, Amnesty International “не заглядає так далеко”, задаючись можливим питанням про те, що буде з цивільними, якщо не буде української армії.

Радник Рєзнікова заявив, що Росія демонстративно не дотримується правил ведення війни, проте від України як жертви агресії вимагають “виконання всіх літер без урахування контексту, що на практиці означає Самогубство”.

“Тут нічого не поробиш, кажуть поважні організації. Так, агресор нас посилає, на нього ми впливати не можемо. Тому будемо свербіти вам. Так коли ви самовбиваєтеся? Відмовляєтеся? Тоді ви в усьому винні. Але самовбиватися ми не будемо. Цікаво, хто візьметься переконувати в користі колективного самогубства”, – вважає він.

Війна в Україні та Amnesty International:

4 серпня 2022 року стало відомо про те, що Amnesty International опублікувала матеріал, в якому повідомила, що Україна нібито розміщує військові бази в лікарнях і школах, чим наражає на небезпеку життя людей. В організації заявили, що “це порушує закони війни, але жодним чином не виправдовує невибіркові атаки Росії”.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву Amnesty International.

У коментарі журналістам Подоляк повідомив, що будь-які заяви про порушення з боку української армії носять характер інформаційної операції з дискредитації Збройних сил України та підриву поставок озброєння з боку західних партнерів. // УНІАН