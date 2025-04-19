Уряд путінського холуя розіслав угорцям листи із закликом голосувати проти України в ЄС

Угорський уряд почав розсилати бюлетені для національної консультації, в рамках якої громадян країни опитують щодо підтримки членства України в ЄС; офіційний Будапешт прямо закликає угорців висловитись проти.

Про це йдеться в датованому 19 квітня листі інформаційного центру уряду Угорщини, який є в розпорядженні “Європейської правди”.

У листі угорський уряд закликає голосувати проти підтримки вступу України в ЄС, оскільки, на думку офіційного Будапешта, це “завдасть Угорщині величезних збитків”.

“Це коштуватиме кожній угорській сім’ї сотні тисяч форинтів на рік, поставить під загрозу пенсії та підтримку фермерів, а також спричинить ризики для безпеки та ринку праці”, – йдеться в листі.

Також в уряді стверджують, що “прискорене приєднання до України в нинішніх умовах зруйнує угорську економіку”.

“Ми, угорці, не можемо змиритися з тим, що таке важливе питання вирішується у нас на очах. Найближчими тижнями уряд надасть детальну інформацію з питань, пов’язаних із приєднанням України”, – зазначено в листі.

Уряд Угорщини запевнив, що вважатиме результати голосування обов’язковими для себе.

В листі громадян Угорщини закликають “узяти участь у голосуванні” і “ухвалити відповідальне рішення”.

Бюлетені для опитування будуть доставлені до кінця травня.

Як відомо, 5 березня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан анонсував опитування в Угорщині щодо підтримки членства України в ЄС.