В Белом доме прокомментировали «ультиматум» России по невступлению Украины в НАТО

Белый дом видел опубликованные сегодня на сайте МИД РФ «требования» России к США и НАТО относительно гарантий невступления Украины и других государств постсоветского пространства в Альянс.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь администрации Джен Псаки, цитирует Reuters.

Она заверила, что Вашингтон не будет принимать никаких решений самостоятельно.

«Без наших европейских союзников и партнеров не будет никаких переговоров по европейской безопасности», – ответила Псаки.

В пятницу, 17 декабря, на сайте МИД России появился перечень требований Кремля к Вашингтону и Альянсу, в которых говорилось, в частности, о гарантиях неразмещения военных баз на территориях постсоветских стран, в том числе невступление Украины в НАТО. Кроме того, Москва требует, чтобы Альянс отказался предоставлять своим союзникам из Восточной Европы военное подкрепление.

Владимир Путин считает «красной линией» членство Украины в НАТО. В декабре, комментируя данные о перемещении российских войск, глава Кремля заявил, что будет требовать от Альянса гарантий невступления Украины.

Байден на переговорах с Путиным 7 декабря отказался соблюдать установленные Кремлем «красные линии» в отношении возможного членства Украины в военном альянсе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, подтвердил, что РФ не имеет права вето на членство Украины в НАТО. Однако 9 декабря он пригласил представителей России встретиться в рамках заседания Совета НАТО-РФ на фоне накопления российских войск у Украины, что негативно восприняли страны восточного фланга Альянса.

В Украине убеждены, что внеблоковость Украины никоим образом не уменьшит «аппетит» Путина. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что североатлантическое будущее Украины решает ее народ, а не Россия.

Западные разведданные подтверждают подозрительные перемещения войск РФ вдоль границы с Украиной. В разведке предполагают, что РФ попытается еще раз вторгнуться на территорию страны уже этой зимой. // УНИАН