В Мінцифрі та Дії визнали окуповану частину Грузії окремою державою
Сьогодні у скандально відомому додатку Дії з’явилась низка нових послуг, серед яких – зміна місця реєстрації та довідка про несудимість.
Послуги представили міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр розвитку регіонів Олексій Чернишов та міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час Дія.Саміту.
Однак виявилось, що при генерації довідки про несудимисть, в списку країн з яких треба вибрати громадянство, є Осетія, яка є частиною Грузії окупованої росіянами у 2008 році. Це помітив користувач Ілля Пушняк, він розмістив скріншоти на Фейсбук.Більшість країн світу, в тому числі і Україна, розглядають Південну Осетію як частину Грузії, водночас 5 країн-членів ООН (зокрема Росія) визнають її незалежною державою.
Республіка Північна Осетія — суб’єкт Російської Федерації, входить до складу Північно-Кавказького федерального округу РФ.
Для охочих перевірити це можна зробити в додатку: Дія > Послуги > Довідки > Довідка про несудимість > Дійти до вказання місця народження, громадянства та реєстрації проживання.
Цей дикий фейл може призвести до міжнародного скандалу з дружньою нам Грузією.
Що не так з Дією? Які проблемі можуть чекати українців при використанні цього додатку