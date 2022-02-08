В Мінцифрі та Дії визнали окуповану частину Грузії окремою державою

Для охочих перевірити це можна зробити в додатку: Дія > Послуги > Довідки > Довідка про несудимість > Дійти до вказання місця народження, громадянства та реєстрації проживання.

Цей дикий фейл може призвести до міжнародного скандалу з дружньою нам Грузією.