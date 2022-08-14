Венгрия «выслужила» у Кремля дополнительные поставки газа

Венгрия начала получать дополнительные объемы российского газа от «Газпрома».

Об этом в фейсбуке сообщил госсекретарь МИД страны по двусторонним отношениям Тамаш Менцер.

Менцер отметил, что из-за войны в Украине и российских ответных санкций Европа столкнулась с энергетическим кризисом. Из-за этого власти Венгрии хотят быть абсолютно уверены в запасах своих газохранилищ.

«Поэтому правительство приняло решение о закупке примерно 700 миллионов кубометров природного газа в дополнение к уже законтрактованным объемам. Зная сегодняшние европейские рыночные условия, ясно, что приобретение такого большого количества [газа] невозможно без российских источников, поэтому министр Петер Сийярто недавно провел переговоры в Москве», — написал Менцер.

По итогам переговоров «Газпром» утром 12 августа начал поставки газа в Венгрию сверх указанных в прошлых контрактах объемов. Дополнительные объемы составят 2,6 млн кубометров газа ежедневно, которые будут поступать по трубопроводу «Турецкий поток».

Венгрия выступала против эмбарго российской нефти и газа. Например, принятие шестого пакета санкций Евросоюза отложилось почти на месяц именно из-за Венгрии и других зависимых от российского сырья стран.

Премьер-министр Виктор Орбан называл отказ от российской нефти «ядерной бомбой» для экономики страны и просил об отсрочке. Через территорию Венгрии проходит нефтепровод «Дружба», по которому страна получает 85% импорта нефти. Власти страны также согласились оплачивать газ в рублях. // Медиазона