Вступ України до НАТО підтримують рекордні 86% населення

За минулі місяці підтримка вступу України до НАТО зросла та наразі є найвищою за всю історію. Нині ініціативу підтримали б 86% українців, проти виступає 3%.

Про це свідчать результати опитування групи “Рейтинг”, проведеного 14-16 січня 2023 року.

Так, на референдумі ініціативу вступу нашої країни до НАТО підтримали б вже 86%, проти – 3%, не проголосували б 8%. Підтримка вступу до ЄС та НАТО – практично одностайна серед представників усіх макрорегіонів, вікових та майнових груп.

Водночас 85% опитаних підтримують ідею створення військово-політичного союзу у складі України, Польщі та Великої Британії. Проти такої ініціативи знову ж таки виступають 3%, байдужими залишаються 7%.

Окрім цього, 80% українців позитивно ставляться до ідеї створення військово-політичного союзу у складі України, Польщі та Литви. Водночас 6% висловились проти такого об’єднання, 9% заявили, що їм – байдуже.

У групі “Рейтинг” зауважили, що ідея військово-політичних союзів зі згаданими європейськими країнами має високу підтримку у всіх регіональних, вікових та майнових групах.

Довідка. Авдиторія опитування – населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3.1%. Терміни проведення: 14-16 січня 2023 року. // Букви