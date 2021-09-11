Xiaomi начала блокировать свои смартфоны в оккупированном Россией Крыму

В правилах пользования Xiaomi указано, что клиент не может ввозить продукцию в ряд стран и регионов, в том числе в оккупированный Крым.

Один из мировых лидеров по производству смартфонов и других гаджетов, китайская компания Xiaomi начала блокировать свою технику в регионах, куда запрещен экспорт товаров.

Речь идет об оккупированном Россией Крыме, Кубе, Иране, Сирии, Северной Корее и Судане, сообщает XDA-developers.

Отмечается, что экспортная политика Xiaomi запрещает продажу смартфонов в вышеупомянутых регионах. Однако компания не блокировала устройства людей, если они импортировали их в эти регионы. Но в последние недели Xiaomi начала активно это делать.

Пользователи смартфонов в запрещенных регионах жалуются в соцсетях на то, что перестали иметь доступ к своим гаджетам, а на экране блокировки они видят такое сообщение:

«Политика Xiaomi не позволяет продавать или предоставлять продукт на территории, на которой вы пытались его активировать».

В правилах пользования Xiaomi указано, что клиент не может ввозить продукцию в ряд стран и регионов: на Кубу, в Сирию, Иран, Судан, Северную Корею, а также в оккупированный Крым. Однако там не указывается, что компания будет блокировать телефоны, экспортируемые в эти регионы.