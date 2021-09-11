Xiaomi начала блокировать свои смартфоны в оккупированном Россией Крыму
В правилах пользования Xiaomi указано, что клиент не может ввозить продукцию в ряд стран и регионов, в том числе в оккупированный Крым.
Один из мировых лидеров по производству смартфонов и других гаджетов, китайская компания Xiaomi начала блокировать свою технику в регионах, куда запрещен экспорт товаров.
Речь идет об оккупированном Россией Крыме, Кубе, Иране, Сирии, Северной Корее и Судане, сообщает XDA-developers.
Отмечается, что экспортная политика Xiaomi запрещает продажу смартфонов в вышеупомянутых регионах. Однако компания не блокировала устройства людей, если они импортировали их в эти регионы. Но в последние недели Xiaomi начала активно это делать.
Пользователи смартфонов в запрещенных регионах жалуются в соцсетях на то, что перестали иметь доступ к своим гаджетам, а на экране блокировки они видят такое сообщение:
«Политика Xiaomi не позволяет продавать или предоставлять продукт на территории, на которой вы пытались его активировать».
В правилах пользования Xiaomi указано, что клиент не может ввозить продукцию в ряд стран и регионов: на Кубу, в Сирию, Иран, Судан, Северную Корею, а также в оккупированный Крым. Однако там не указывается, что компания будет блокировать телефоны, экспортируемые в эти регионы.
***
Xiaomi — китайская компания, основанная в 2010 году. Специализируется на производстве электронной техники, в первую очередь смартфонов и других «умных устройств». Капитализация компании по состоянию на сентябрь этого года составляет 79 млрд долл., что позволяет ей занимать 208 место в рейтинге самых дорогих компаний мира.
Хіаомі во втором квартале 2021 года удалось обойти Apple по объему продаж и выйти на второе место. Первое место в рейтинге занимает Samsung. // УНИАН