Японія ввела нові санкції проти Росії

Японія вводить заборону на експорт в Росію вакцин та медичних виробів.

На тлі тривалої російської агресії щодо України, Японія заявила про розширення санкцій проти агресора.

Як зазначається сайті японського МЗС, країна заморожує активи 22 осіб і трьох організацій з Росії.

Під санкції потрапили, зокрема, міністр юстиції Костянтин Чуйченко, перший заступник голови уряду Андрій Білоусов, голова ЦВК Елла Памфілова, уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова. До списку санкцій також внесли віце-прем’єра Дмитра Чернишенка, заступника міністра оборони Михайла Мізинцева, гендиректора Камазу Сергія Когоніна, філософа Олександра Дугіна, члена Громадської палати Олександра Малькевича.

Також під санкції потрапили корпорація “Іркут”, Московський машинобудівний завод “Авангард” та ПАТ “КамАЗ”.

Крім того, з 3 лютого Японія вводить заборону на експорт до Росії вакцин і медичних виробів, а також роботів, радіоактивних матеріалів, обладнання для атомних об’єктів, розвідки нафти і природного газу.

Війна в Україні та позиція Японії:

Після вторгнення Росії в Україну Японія ввела санкції проти агресора. Санкції були спрямовані на олігархів, оборонний і фінансовий сектори Росії.

25 березня Японія вдарила по РФ новими санкціями. Японія заборонила експорт продукції 81 російської компанії. Також Японія розширила експортні санкції щодо Росії, заборонивши вивезення в РФ предметів розкоші. // УНІАН