Японія запровадила санкції проти 57 російських компаній

Уряд Японії у п’ятницю, 15 грудня, запровадив нові обмежувальні заходи щодо Росії за її війну проти України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє France24.

Зазначається, що офіційний Токіо додав до свого санкційного списку ще 57 компаній з Росії та шість компаній з Об’єднаних Арабських Еміратів, Вірменії, Сирії та Узбекистану.

Загалом Японія наклала заборону на експорт для 494 російських компаній, 27 білоруських і ще шести з інших країн.

Токіо вже заморозив ряд активів російських фізичних і юридичних осіб, а також заборонив експорт товарів російським військовим компаніям та експорт будівельних та інженерних послуг.

Нові санкції набудуть чинності 22 грудня для російських компаній і 27 грудня – для інших компаній.

Як повідомляв Укрінформ, уряд Великої Британії 14 грудня схвалив закон щодо обмежень на товари, технології та джерела фінансування, які могли б підтримувати війну Росії проти України.