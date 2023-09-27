Пріцкер розповіла, що Києву потрібно зробити для інвестування компаній США в Україну

Американських інвесторів цікавить ціла низка секторів української економіки.

Американські приватні компанії хотіли б інвестувати в низку секторів української економіки, але для цього Києву потрібно провести реформи у підзвітності та прозорості, щоб зробити такі інвестиції безпечними.

Про це сказала спецпредставник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, передає Reuters. Вона зазначила, що американських інвесторів цікавлять енергетика, будівництво житла, інфраструктура, сільське господарство, транспорт і видобуток корисних копалин.

Вона висловила думку, що підготовку до відновлення України треба починати вже зараз, незважаючи на те, що війна ще триває.

“Треба забезпечити, щоб відновлення проходило за найкращими міжнародними практиками, що включає реформи, які гарантуватимуть прозорість і підзвітність. Таким чином, реформи та відновлення йдуть пліч-о-пліч”, – пояснила Пріцкер.

Але вона не назвала суму, яка піде на відновлення України після війни.

“Потенціал України – надзвичайний. Вона має величезні можливості в сільському господарстві, енергетиці, металургії та гірничодобувній промисловості, важливих мінералах і в низці різних секторів. Але для того, щоб реалізувати цей потенціал, потрібно виконати попередню роботу вже зараз, і український уряд готовий прийняти цей виклик”, – підкреслила вона.

Пріцкер зауважила, що з моменту призначення її на посаду спецпредставника США вона зустрілася з 30 приватними компаніями, які бажають взяти участь у реконструкції.

“Усі бачать можливість, і мене надихнула зацікавленість приватного сектору в спробі вирішити цю проблему. Це вимагає певних змін в законодавстві України. Це вимагає певного партнерства уряду з приватним сектором, а потім вимагає, щоб приватний сектор функціонував”, – підкреслила вона.

При цьому спецпредставник зазначила, що дехто недооцінює важливість України для Заходу і що країні потрібно буде не лише пережити війну, але й економічно процвітати.

“Український народ зазнав нападу, тому що він хоче бути частиною Європи і хоче бути демократичною нацією. Якщо ми не будемо протистояти такій агресії, це загроза такому способу життя для всіх. Якщо ми не допоможемо Україні не просто вижити, не тільки впоратися з цим у військовому плані, але й економічно процвітати, я не знаю, чим це закінчиться”, – поділилась думкою Пріцкер.

Призначення Пріцкер

Президент США Джо Байден 14 вересня призначив Пенні Пріцкер на посаду спецпредставника з питань економічного відновлення України. Як заявили у Білому домі, працюючи в тісному контакті з українським урядом, союзниками, міжнародними фінансовими установами, Пріцкер керуватиме зусиллями США, щоб допомогти відновити українську економіку. // УНІАН