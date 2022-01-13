Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії

Термін дії чинних санкцій спливав 31 січня 2022 року.

Рада Європейського Союзу продовжила на півроку, до 31 липня 2022 року, дію економічних санкцій, пов’язаних з банківським, фінансовим та енергетичним секторами Росії.

Про це йдеться у заяві Ради ЄС.

«Рада ЄС сьогодні вирішила продовжити до 31 липня 2022 року обмежувальні заходи, котрі зараз спрямовані на конкретні сектори економіки Російської Федерації», — наголошується у повідомленні.

Зокрема, рішення Ради ЄС ухвалене після останнього оцінювання стану виконання Мінських домовленостей, які, як передбачалося, першочергово мали бути виконані до 31 грудня 2015 року, але досі цього не зроблено.

Також сказано, що під час оцінювання стану виконання Мінських домовленостей, що відбулося 16 грудня 2021 року, лідери Євросоюзу заохочували докладати дипломатичні зусилля і підтримали «нормандський формат» для забезпечення повного виконання Мінських угод.

«З врахуванням того факту, що Росія повністю не виконала ці домовленості, лідери ЄС одноголосно вирішили продовжити чинність економічних санкцій проти країни», — наголошується у заяві.

Санкції Євросоюзу проти Росії: докладніше

Як повідомляв УНІАН, 31 липня 2014 року Євросоюз запровадив проти Росії економічні санкції, спрямовані на конкретні сектори економіки.

У березні 2015 року лідери ЄС вирішили пов’язати ці санкції з виконанням Мінських домовленостей. Після цього ЄС неодноразово продовжував чинність цих санкцій на півроку. Попереднього разу санкції було продовжено в червні 2021 року до 31 січня 2022 року. Обмежувальні заходи стосуються фінансового, енергетичного і оборонного секторів РФ, а також товарів подвійного призначення.

Також йдеться про обмеження доступу до первинних і вторинних ринків капіталу ЄС п’ятьох провідних російських фінансових інституцій з мажоритарною часткою державної власності у статутному капіталі та їхніх дочірніх компаній з контрольним пакетом акцій, створених поза межами ЄС. Крім того, санкції застосовано до трьох провідних російських енергетичних та трьох оборонних компаній.

Застосовується експортна та імпортна заборона і на торгівлю зброєю, запроваджується заборона на експортування товарів подвійного призначення для використання у військових цілях або для кінцевих споживачів товарів військового призначення у Росії, обмежується доступ РФ до окремих чутливих технологій та послуг, що можуть бути використані для розробки та пошуку родовищ нафти. // УНІАН