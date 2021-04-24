Youtube заблокував канали 112, Zik та NewsOne в Україні

“Цей канал недоступний у вашій країні”, – зазначено на заблокованих сторінках.

Youtube видалив канали заблокованих раніше телеканалів 112 Україна, Zik та NewsOne в Україні.

Сторінки каналів наразі ще можна знайти через пошук Youtube, але при переході за прямим посиланням вказується, що обліковий запис заблоковано.

“Цей канал недоступний у вашій країні”, – зазначено на заблокованих сторінках.

Нагадаємо, 2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій щодо народного депутата України з фракції «Опозиційна платформа — За життя» Тараса Козака, а також восьми товариств з обмеженою відповідальністю строком на 5 років. Під санкції потрапили, зокрема, телеорганізації, які віщають під логотипами 112, NewsOne, ZIK.

Трансляція трьох телеканалів, які потрапили під санкції, повністю припинилася у мережі провайдерів кабельного телебачення вже ввечері 2 лютого. // LB.ua