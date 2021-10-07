«Зе-слуги» відкликали Дмитра Разумкова з посади спікера Верховної ради

Розгляд питання вів Данило Гетманцев.

Верховна Рада відкликала з посади спікера Верховної ради Дмитра Разумкова. За віддали голоси 284 народні депутати.

Головував на засіданні нардеп «Слуги народу» Данило Гетманцев. Обрати головуючим можна було лише депутата, який не ставив підпис за розгляд відкликання спікера у підписних листах. Разумков і Стефанчук не можуть проводити це питання через конфлікт інтересів.

Гетманцев у президії сів на місце Стефанчука.

Перед розглядом глава фракції «Голос» Ярослав Железняк зазначив, що звіт Разумкова про роботу надійшов лише о 9:08.

Розгляд питання почався зі слова глави партії «Слуга народу» Олександра Корнієнка. Він зазначив, що два роки тому його у його політсилі були переважно ті, хто не мав політичного досвіду. Разумков такий досвід мав, відзначив Корнієнко.

«На жаль, виявилось, що політичний досвід грає в різні боки… Інколи він допомагає працювати, інколи збільшує різні прояви, які можна назвати політичним лукавством, дворушністю, коли люди починають говорити одне, робити третє, а мати на меті щось третє», – сказав під час виступу глава партії Корнієнко.

Він додав: «з жалем змушений констатувати», що Разумков вирішив, що його амбіції вищі командних цілей і домовленостей.

«Дмитро Олександрович, на мій погляд, відступив від загальних принципів і більше не є членом команди і не може представляти нашу партію на такій посаді», – заявив він.

Глава партії СН також озвучив низку питань, які політсила має до спікера парламенту.

Дмитро Разумков під час звіту почав розповідати про «Україну своєї мрії», де стріляють тільки салюти, а недоторканими є лише ліси, а не депутати, а «бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунків за комуналку». Він сказав, що це було частиною передвиборчої програми «Слуги народу» 2019 року.

«Ми з вами йшли сюди не за посадами, і тим більше не за грошима. Ми йшли, щоб зробити країну кращою», – зазначив Разумков.

Однак, заявив Разумков, в залі Ради він бачить інші очі.

«Я намагався робити так, щоб хоча б частина обіцянок стала реальністю… Але, якщо ми повернемось до принципів, то принцип демократії став принципом влади більшості, принцип верховенства права змінили на політичну доцільність, принцип права на вибір змінили на «хто не з нами – той проти нас», а принцип, що офшори для влади – ганьба – став принципом «нічого страшного, у кожного ФОПа вони є», – висловився він.

Наостанок він закликав залишатися людьми і подякував колегам за роботу.

Разумков після запуску процедури його відкликання говорив, що процес має відбуватися за регламентом, тобто зайняти до 10 днів. Відповідно до процедури, спікер і Рахункова палата мають надати звіти про роботу і виконання бюджету за два дні до голосування за відставку. Однак у регламентному комітеті сказали, що дату розгляду визначає не спікер, а Верховна Рада. Тому зміна спікера, на погляд комітету, цілком реальна на цьому пленарному тижні. Рахункова палата надала звіт учора. // LB.ua