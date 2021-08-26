Зеленський нагородив орденом ексрегіонала, який виступав проти Майдану

До Дня Незалежності Володимир Зеленський нагородив орденом «За заслуги» ІІ ступеня Анатолія Федорука – міського голову Бучі.

Про це повідомляє громадський рух Чесно.

Учасників протестного руху Федорук називав “терористами”.

Представники місцевої громади у 2014 році критикували дії Федорука, бо той, за даними регіональних ЗМІ, покинув “Партію регіонів” тільки через декілька днів після розстрілів активістів на Майдані.

Федорук очолює Бучу з 1998 року. У жовтні 2020-го був переобраний від партії “Слуга народу”.

Генпрокуратура звинувачує його у незаконному розподілі землі. Суд обирав Федоруку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, але згодом політик повернувся до виконання обов’язків мера міста, а судові засідання відтермінували. // Діло