Зеленский предложил назначить нардепа Монастырского главой МВД

На заседании фракции СН присутствует и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании парламентской фракции «Слуга народа» предложил назначить на должность министра внутренних дел народного депутата Дениса Монастырского.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила народный депутат от СН Ольга Василевская-Смаглюк. По ее словам, заявление действующего министра внутренних дел Арсена Авакова об увольнении уже поступило в Верховную Раду.

«В четверг планируется голосование за отставку Авакова. Президент выдвинул кандидатуру народного депутата Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел», — написала она.

Эту информацию подтверждает еще один «Слуга народа» Александр Качура. По его словам, на заседании присутствует и премьер-министр Денис Шмыгаль.

СМИ тем временем сообщают, что фракция поддержала предложения президента.

Отметим, согласно Конституции Украины президент не имеет права вносить кандидатуры министров. Соответствующие полномочия имеет только премьер-министр. // УНИАН