Зеленский решил поменять командующего Силами специальных операций

Президент Владимир Зеленский провел встречу с новым командующим Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Им стал генерал-майор Григорий Галаган, указ о назначении которого № 358/2020 Глава государства подписал 25 августа, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Другим указом — № 357/2020 — Владимир Зеленский уволил с этой должности Игоря Лунева.

Президент обратил внимание на то, что в условиях действия перемирия, которое сейчас идет, изменились задачи Операции объединенных сил.

«Будет больше провокаций от пророссийских боевиков, поэтому и командование, и личный состав ССО должны больше работать над их недопущением и превентивными мерами», — подчеркнул глава государства.

«Также необходимо внедрение более агрессивных мер противодействия вызовам, которые возникают, — адекватно реагировать на провокационные действия со стороны противника», — подчеркнул Верховный Главнокомандующий.

Среди мер, которые также должен принять новый командующий ССО, Владимир Зеленский назвал продолжение развития всех компонентов Сил специальных операций.

Новоназначенный командующий ССО заверил Президента в главном — качественном выполнении задач по назначению в различных условиях, продолжении работы, направленной на развитие морского и авиационного компонентов Сил специальных операций.