Зеленський звільнив свого начальника Департаменту захисту нацдержавності СБУ. Неназахищав?
Олександр Кукса обіймав посаду менш ніж 10 місяців.
Президент Володимир Зеленський звільнив з посади начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України Олександра Куксу.
Указ президента №565 від 5 листопада опубліковано на сайті голови держави.
«Звільнити Куксу Олександра Ілліча з посади начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України», — сказано в документі.
У січні 2021 року Зеленський провів низку кадрових перестановок в СБУ. Зокрема, начальником Департаменту захисту національної державності СБУ замість Анатолія Дублика президент призначив Куксу. // LB.uaTweet