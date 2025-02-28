Зеленський достроково їде з трампівського Білого дому
Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім. Це сталося після його суперечки з президентом США Дональдом Трампом.
Про це заявив офіційний представник Білого дому, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Він додав, що українська делегація збирається покинути Білий дім.
Суперечка Зеленського з Трампом
Нагадаємо, раніше між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом сталася суперечка під час їхньої сьогоднішньої зустрічі у Білому домі.
Глава української держави нагадав, що війна Росії проти України триває з 2014 року і вона не зупинилася ні за Барака Обами, ні за Дональда Трампа, ні за Джо Байдена.
Віце-президент США Джей Ді Венс різко відреагував на такі слова та почав говорити, що Україна “не може набрати людей у військо”.
Трамп також не відмовчувався і у різкій формі заявив про те, що світ стоїть на межі Третьої світової і без допомоги США Україна “не вистояла б і два тижні” після вторгнення росіян.
Він кілька разів повторив, що Зеленському “треба бути вдячним” за допомогу від США.