Зеленський достроково їде з трампівського Білого дому

Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім. Це сталося після його суперечки з президентом США Дональдом Трампом.

Про це заявив офіційний представник Білого дому, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За словами чиновника, Зеленський і Трамп не проводитимуть спільної пресконференції, яка планувалася після їхньої зустрічі.

Суперечка Зеленського з Трампом

Нагадаємо, раніше між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом сталася суперечка під час їхньої сьогоднішньої зустрічі у Білому домі.

Глава української держави нагадав, що війна Росії проти України триває з 2014 року і вона не зупинилася ні за Барака Обами, ні за Дональда Трампа, ні за Джо Байдена.

Віце-президент США Джей Ді Венс різко відреагував на такі слова та почав говорити, що Україна “не може набрати людей у ​​військо”.

Трамп також не відмовчувався і у різкій формі заявив про те, що світ стоїть на межі Третьої світової і без допомоги США Україна “не вистояла б і два тижні” після вторгнення росіян.

Він кілька разів повторив, що Зеленському “треба бути вдячним” за допомогу від США.