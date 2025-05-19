Зеленський: Виводити наші війська з наших територій ніхто не буде

Президент України Володимир Зеленський розповів про другу за день розмову з американським колегою Дональдом Трампом після його розмови з лідером РФ Володимиром Путіним.

Про це йшлось на брифінгу, який транслювало “Суспільне“.

За словами Зеленського, Трамп вважає, що Росія готова до компромісів і для нього найважливіше, щоб Україна та Росія почали прямі перемовини. Глава держави зазначив, що хотів би побачити припинення вогню у якості першого кроку, щоб росіяни могли продемонструвати свою справжню готовність покласти край цій війні.

“Виводити наші війська з наших територій ніхто не буде, це конституційний обов’язок мій, наших військових… Ніяких ультиматумів, ніхто здавати свої землі, своїх людей, свої домівки не буде. Я не знаю, які там принципи в меморандумі (про нього раніше заявив Путін – УП), якщо Росія ставить умови виводити наші війська з нашої землі – значить вони не хочуть, щоби війна закінчилась. Тому що вони чітко розуміють, що Україна не буде цього робити”.

Президент додав, що Україна буде очікувати на російську версію меморандуму.

“Я так розумію, що вони це обговорювали з Путіним, з російською стороною, що у двосторонньому форматі може бути відповідний меморандум, який може призвести потім вже до мапи, яка веде до закінчення війни, тобто до договору. Меморандум, який буде підтриманий всіма або обома країнами, в якому є і припинення вогню. Поки що для мене це невідомо. Якщо Росія запропонує цей меморандум, ми зможемо сформулювати своє бачення”.

Що передувало:

19 травня Трамп провів двогодинну розмову з Путіним, після якої заявив, що Україна та Росія “негайно” розпочнуть переговори щодо припинення вогню.

Путін заявив, що Росія начебто готова працювати над меморандумом з Україною, який включає і можливе припинення вогню на певний час. Також глава РФ сказав, що контакти між переговорними групами, що зустрічались у Стамбулі “відновились”.

Раніше ЗМІ дізнались, що перед дзвінком з господарем Кремля Трамп “кілька хвилин” поговорив із Володимиром Зеленським.

УП