Зеленський звільнив керівника СБУ Закарпаття

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Президент Володимир України звільнив начальника управління Служби безпеки України в Закарпатській області Євгена Борзілова, який очолював відомство з липня 2022 року.

Про це йдеться в указі на сайті президента.

Зеленський звільнив керівника СБУ Закарпатської області

Фото: mukachevo.net

“Звільнити Борзілова Євгена Вікторовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Закарпатській області”.

Як пише місцеве видання mukachevo.net, Борзілов до призначення на Закарпаття з 2019 року працював керівником обласного управління СБУ в Полтаві. Раніше — заступником начальника управління департаменту контррозвідувального захисту інтересів СБУ. // УП

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