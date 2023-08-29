Зеленський звільнив керівника СБУ Закарпаття

Президент Володимир України звільнив начальника управління Служби безпеки України в Закарпатській області Євгена Борзілова, який очолював відомство з липня 2022 року.

Про це йдеться в указі на сайті президента.

“Звільнити Борзілова Євгена Вікторовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Закарпатській області”.

Як пише місцеве видання mukachevo.net, Борзілов до призначення на Закарпаття з 2019 року працював керівником обласного управління СБУ в Полтаві. Раніше — заступником начальника управління департаменту контррозвідувального захисту інтересів СБУ. // УП