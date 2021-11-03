«Зетурборежим» не дав звільненим міністрам відзвітувати. А невдоволені, за словами Арахамії… «переживуть»

Верховна Рада сьогодні протягом близько години відправила у відставку п’ятьох міністрів. “Турборежим” звільнень був досягнутий зокрема через те, що жоден міністр не звітував перед парламентом.

Про це чиновників просив особисто голова фракції “Слуга народу” у Раді Давид Арахамія, чим він після засідання поділився з журналістами, передає кореспондент УНН.

“Ми попросили їх не приходити. Мається на увазі, не приходити зі звітом. Я особисто просив, тому що я кажу я не встигаю провести всі законопроекти, які зараз на порядку денному на цей тиждень. Якщо буде додатково на кожного година, то ми взагалі… ми вже посипались по строках, ми просто посипемось повністю. Тому я особисто просив про звіт всіх міністрів”, — сказав Арахамія.

Відповідаючи на питання щодо запиту колег почути міністрів, він відповів “нічого, переживуть”.

Так, сьогодні Верховна Рада відправила у відставку:

міністра оборони України Андрія Тарана,

віце-прем’єр-міністра — міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського,

віце-прем’єр-міністра — міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова,

першого віце-прем’єр-міністра — міністра економіки України Олексія Любченка,

міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Романа Абрамовського.

При цьому ще до голосування чимало народних депутатів висловлювали незадоволення через відсутність звіту згаданих міністрів про роботу на посаді.

“Всі відставки сьогодні відбуваються на підставі власноручно поданих заяв. Всі міністри повідомлені про дату розгляду і запрошені. Я не можу як народний депутат чи як голова Верховної Ради приводити їх до залу”, — відповів їм голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Зазначимо при цьому, що Олексій Резніков та Роман Абрамовський все ж були присутні на засіданні.