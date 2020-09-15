690 хасидов хотят попасть в Украину, несмотря на запрет. ГПСУ ожидает еще 3,8 тысяч паломников

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Государственной пограничной службы Украины Сергеем Дейнеко ситуацию на государственной границе с Республикой Беларусь, которая сложилась из-за прибытия значительного количества паломников-хасидов.

Об этом информирует Офис Президента.

«По данным Госпогранслужбы Украины, с 15:30 14 сентября со стороны Беларуси начали прибывать паломники. Украинские пограничники в координации с Национальной гвардией и Национальной полицией установили заслон на линии границы в 700 метров от пункта пропуска «Новые Яриловичи», — сообщается в ведомстве.

По словам Сергея Дейнеко, иностранцам дано разъяснение о запрете въезда в Украину согласно постановлению Кабинета Министров.

По состоянию на 7:00 вторника, 15 сентября, на границе со стороны Беларуси пребывают 690 граждан.

«Прогнозируем прибытие к линии границы в Черниговской области до тысячи человек, Житомирской –֪ до 700, Волынской – до 1,5 тысячи человек. Ожидаем прибытия в город Минск трех чартеров – примерно 600 иностранцев», – сообщил Сергей Дейнеко.

Для усиления прикрытия белорусского участка привлечены резервы Национальной академии Государственной пограничной службы Украины и Сумского пограничного отряда.

Также задействованы вертолет Ми-8, два H-125, самолет DA-40 и беспилотные комплексы для проведения воздушного мониторинга границы.

«Государственная пограничная служба Украины организовала взаимодействие с Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь и поддерживает контакт с Посольством Израиля в Украине, а также раввинами еврейских религиозных организаций, которые обеспечивают водой и кошерной пищей прибывших хасидов. Ситуация на границе с Республикой Беларусь контролируемая», — говорится в сообщении.

Напомним, Кабмин ограничил хасидам въезд в Украину для празднования еврейского Нового года в Умани из-за распространения коронавирусной инфекции.

Также, В Умани коронавирус обнаружили у 8 хасидов-паломников. Всего на лечении от коронавируса находятся 6 хасидов. // Преступности.НЕТ