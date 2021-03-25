Гид автомобилиста: основные автомобильные жидкости и когда их менять

Каждому автомобилю для правильной работы требуется широкий спектр жидкостей. Как и в любой механической системе, время — это значит износ. Когда например, в системе кондиционирования воздуха начинают возникать утечки, хладагент (фреон) или уровни давления в системе начинают падать, производительность системы кондиционирования вашего автомобиля будет снижаться до тех пор, пока она полностью не выйдет из строя.

Специалисты компании «Генстар», дают краткое и простое руководство, которое поможет вам узнать, когда их проверять и заменять.

Хладагент для кондиционирования воздуха

Если климат-контроль вашего автомобиля не такой, как был раньше, или если ваш кондиционер дует теплый воздух или воздух комнатной температуры. подумайте о доливке хладагента, советуют эксперты компании. Обычно заправка автокондиционеров в Киеве производится специалистами авторемонтных компаний.

Утечки фреона не только влияют на кондиционер автомобиля, но также увеличивают расход топлива, заставляя кондиционер работать интенсивней. Еще один более серьезный симптом низкого уровня фреона — видимая утечка. Если вы заметили «жидкое» жирное вещество под капотом вокруг компрессора, внутри кабины или под автомобилем, это может быть фреон. В таком случае, следует отправиться в авторемонтную мастерскую и попросить специалиста диагностировать проблему и позаботиться о проблемах с кондиционером вашего автомобиля. Чтобы кондиционер не выдувал горячий воздух, эту систему обычно необходимо заправлять каждые 1-2 года.

Бензин

Обычным двигателям внутреннего сгорания для работы требуется бензин. В ваших интересах, чтобы бак вашего автомобиля был достаточно полным. Для правильной работы топливный насос вашего автомобиля должен быть полностью погружен в бензин. Это означает, что бак должен быть заполнен как минимум на четверть, а лучше — больше. Если вы позволите своему автомобилю работать пустым слишком долго, воздействие воздуха может привести к преждевременному выходу из строя топливного насоса, что приведет к дорогостоящему ремонту. Также неплохо иметь полный бак, чтобы предотвратить замерзание топливопровода зимой.

Машинное масло

Моторное масло обеспечивает бесперебойную работу двигателя автомобиля — и без достаточного количества смазки прецизионные движущиеся части в двигателе будут тереться друг о друга, вызывая износ и образование металлической стружки, которая может заблокировать работу двигателя. Проверяйте масло каждые несколько недель. Его уровень должен быть в пределах двух точек на щупе, а цвет должен быть ближе к янтарному, чем к кофейному. Если он темный, пора сменить масло. Большинство экспертов рекомендуют менять масло каждые 5000 км, но в случае сомнений следуйте рекомендациям в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.

Трансмиссионная жидкость

Трансмиссионная жидкость — это жидкость красноватого цвета, смазывающая сложные прецизионные шестерни внутри трансмиссии вашего автомобиля. Если ее не достаточно, автомобиль может серьезно пострадать от повреждения трансмиссии, ремонт которой требует больших затрат и времени. К счастью, трансмиссионную жидкость легко обслуживать — просто проверяйте ее примерно каждые шесть месяцев и меняйте в соответствии с рекомендациями производителя вашего автомобиля.

Тормозная жидкость

Когда вы нажимаете на тормоз, эта незаменимая жидкость дает вам необходимое тормозное усилие. Если ее становится мало, вы можете столкнуться с вибрацией при торможении, затрудненным нажатием педали тормоза и срабатыванием системы ABS, когда в этом нет необходимости. Чтобы поддерживать эту жидкость, на нужном уровне проверяйте ее каждый раз при замене масла. Если он низкий, долейте его, но если он пахнет гари, пора пролить кровь и поменять. Тормозная жидкость со временем ухудшается, что может повредить тормозную систему и привести к ее перегреву.

Охлаждающая жидкость

Эта жидкость, необходима для регулирования температуры вашего автомобиля. Таким образом, будь то жара или мороз, важно, чтобы охлаждающая жидкость была на достаточном уровне. У нас известна под названиями антифриз и тосол. Состав ее содержит:

дистиллированную или деионизированную воду;

этиленгликоль, или другой незамерзающий компонент;

специальные антикоррозийные присадки.

Проверяйте ее не реже двух раз в год — перед летом и зимой. Тем не менее можно взглянуть на уровень и чаще, особенно перед дальними поездками. А когда придет время долить бачок, обязательно выберите охлаждающую жидкость, соответствующую марке и модели вашего автомобиля.

Жидкость гидроусилителя руля

Если вы когда-либо водили старый автомобиль, вы, вероятно, рады, что в вашем современном автомобиле есть гидроусилитель руля. Поддерживайте это удобство, проверяя и, при необходимости, доливая жидкость для гидроусилителя рулевого управления. Когда ее мало, вы можете столкнуться с трудностями или шумом при рулевом управлении.

Жидкость для омывателя лобового стекла

Омывающая жидкость отлично подходит для удаления птичьего помета и брызг насекомых с лобового стекла, а также грязи летящей из-под колес впереди едущих автомобилей в непогоду. В зависимости от того, где вы живете, вам может потребоваться перейти на морозостойкую жидкость в зимние месяцы. Только не заполняйте резервуар для омывающей жидкости водой — это может способствовать росту бактерий, которые могут попасть через вентиляционные отверстия и вызвать аллергию.