У Києві до 15 травня частково перекриють Північний міст (схема)

На Північному мосту у Києві відзавтра, 30 березня, до 15 червня частково обмежать рух транспорту. Перекриття руху введуть через проведення ремонтних робіт.

На Північному мосту відзавтра, 30 березня, до 15 червня частково обмежать рух транспорту через проведення ремонтних робіт. Про це попереджає КК «Київавтодор».

Обмеження руху відбуватиметься в напрямку з лівого на правий берег у правій частині проїзду спорудою з перекриттям смуги руху громадського транспорту.

Зміни пов’язані з ремонтом плити мостового полотна, що проводитиме комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва «Київавтошляхміст».

«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та просить водіїв врахувати цю інформацію при плануванні маршруту.

Офіційний портал Києва