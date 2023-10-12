Що представляють із себе фриспіни, та як їх використовують в азартних іграх

Ліцензовані казино України активно надають своїм клієнтам різні бонуси, серед яких є так звані фриспіни. Вони можуть бути нараховані як бонус за реєстрацію, за депозит, як частина акції або за досягнення певного рівня гри.

Що представляють із себе фриспіни, та як їх правильно використовувати, розповідають експерти.

Що таке фриспіни?

Ігрова індустрія стрімко розвивається, зосереджуючись в інтернеті. Тому, більшість ліцензованих казино України, як зазначає sport-express.ua, сьогодні працюють у режимі онлайн, надаючи послуги через офіційні сайти та мобільні застосунки.

Факт роботи у мережі інтернет дає ліцензованим казино змогу розвивати програми лояльності, які необхідні їм для заохочення гравців. Серед численних бонусів, які заклади надають користувачам, виділяються так звані фриспіни.

Фриспіни – це можливість безкоштовно зробити обертання на ігровому автоматі. Фриспіни надають гравцям можливість грати в ігрові автомати без необхідності вносити депозит. Вони можуть бути використані для вивчення нового слота або для підвищення шансів на виграш, що робить фриспіни одним з найпопулярніших бонусів, які пропонують онлайн казино в Україні.

Скільки можна отримати фриспінів?

У кожного онлайн-казино власна бонусна політика. Тому, кількість фриспінів, які можуть отримати гравці, залежить від обраного оператора та умов акції, у рамках якої надаються такі бонуси.

Найбільшу кількість бонусних обертань, як правило, нараховується при активації стартового бонусу, у якому окрім коштів, користувачам надаються фриспіни у варіативній кількості (іноді до кількохсот).

Також роздача фриспинів може бути приурочена через вихід нових ігрових автоматів. Безкоштовні обертання надаються активним гравцям за успішність, на свята та у рамках нових акцій.

Як правильно використовувати фриспіни?

Щоб конвертувати фриспіни у реальні гроші, слід ознайомитись з правилами їх використання. Зазвичай надані обертання можна використовувати тільки на зазначених слотах. Також слід враховувати, що бонусні обертання діють ліше на протязі деякого періоду. Виграші, отримані з фриспінів, необхідно відіграти зі встановленим вейджером.