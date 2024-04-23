8 ключових інструментів дослідження для створення контенту веб-сайтів 

Створення якісного, цікавого контенту має вирішальне значення для успіху будь-якого веб-сайту. Однак перед тим, як почати писати, важливо провести ретельне дослідження, щоб переконатися, що ваш контент буде точним, інформативним і релевантним для вашої цільової аудиторії.

Ось 8 основних інструментів, які експерти компанії VeePN, яка надає послуги віртуальних приватних мереж, радять використовувати під час дослідження контенту веб-сайту.

1. Віртуальні приватні мережі (VPN)

Віртуальна приватна мережа (VPN) – це інструмент, який шифрує інтернет-з’єднання і маскує IP-адресу, дозволяючи користувачам анонімно і безпечно переглядати веб-сторінки. Хоча VPN в основному використовуються для забезпечення конфіденційності та безпеки в Інтернеті, вони також можуть бути неймовірно корисними для дослідження контенту. Ось як це може допомогти:

Обхід гео обмеженнь

Доступ до деяких веб-сайтів та онлайн-ресурсів може бути обмежений на основі географічного розташування. Підключившись до VPN-сервера в іншій країні, можна отримати доступ до цього контенту і зібрати цінну інформацію для дослідження. Це особливо корисно при дослідженні тем, які мають глобальний масштаб, або коли треба орієнтуватись на міжнародну аудиторію.

Аналіз конкурентів

VPN дозволяють переглядати веб-сайти та контент конкурентів так, ніби ви перебуваєте на їхньому цільовому ринку, що дає уявлення про їхні стратегії та допомагає виявити прогалини та можливості. Це може бути особливо корисно при аналізі конкурентів, які працюють в різних регіонах або країнах.

Захист конфіденційної інформації

Під час дослідження контенту для вашого сайту вам може знадобитися доступ до конфіденційних даних або безпечний зв’язок з джерелами. VPN шифрує ваш інтернет-трафік, захищаючи вашу конфіденційну інформацію від сторонніх очей. Цей додатковий рівень безпеки має вирішальне значення при роботі з делікатними темами або конфіденційними джерелами. Існує безліч VPN-сервісів, але вам потрібно дуже ретельно підійти до вибору.

Інструменти дослідження ключових слів

Дослідження ключових слів є основою будь-якої успішної контент-стратегії. Визначивши ключові слова і фрази, які шукає ваша цільова аудиторія, ви можете створити контент, який відповідає її потребам і добре ранжується на сторінках результатів пошукової видачі (SERP). Деякі популярні інструменти для дослідження ключових слів включають

2. Планувальник ключових слів Google

Цей безкоштовний інструмент від Google Ads надає цінну інформацію про обсяг пошуку за ключовими словами, конкуренцію та пов’язані ключові слова. Він також дозволяє фільтрувати ключові слова за місцезнаходженням, мовою та пошуковою мережею, що дає вам більш цілеспрямоване розуміння пошукової поведінки вашої аудиторії.

3. Ahrefs Keyword Explorer

Ahrefs пропонує комплексний інструмент дослідження ключових слів, який допоможе вам знайти тисячі релевантних ключових слів, проаналізувати їхню складність та оцінити потенційний трафік, який вони можуть принести на ваш сайт. Інструмент надає функцію “Батьківська тема”, яка визначає ширші теми, пов’язані з вашими ключовими словами, допомагаючи вам створювати більш комплексний контент.

4. SEMrush Keyword Magic Tool

Маючи в своїй базі даних понад 20 мільярдів ключових слів, інструмент SEMrush’s Keyword Magic Tool дозволяє знайти ідеальні ключові слова для вашого контенту, проаналізувати їхню ефективність і підглянути за стратегіями ключових слів ваших конкурентів.

Генератори ідей для контенту

Іноді придумати свіжі та цікаві ідеї для контенту може бути непросто. Саме тут у пригоді стають генератори ідей для контенту. Ці інструменти використовують алгоритми та аналіз даних, щоб запропонувати теми та заголовки на основі ваших ключових слів, галузі та цільової аудиторії. Ось деякі популярні генератори ідей контенту:

5. Генератор тем для блогу HubSpot

Просто введіть до п’яти іменників, і інструмент HubSpot генерує тижневий запас тем для публікацій у блозі.

6. Генератор ідей для контенту Portent

Цей химерний інструмент створює унікальні заголовки, що привертають увагу, на основі вашої тематики. Він пропонує пояснення для кожної частини заголовка, допомагаючи вам зрозуміти процес мислення, що стоїть за пропозиціями, і адаптувати їх до ваших потреб.

7. BuzzSumo

BuzzSumo дозволяє виявити найбільш поширений контент на різних платформах соціальних мереж, даючи вам уявлення про те, які теми і формати резонують з вашою аудиторією.

Щоб розширити свої ідеї для контенту, проаналізуйте контент конкурентів, проведіть опитування або інтерв’ю з цільовою аудиторією, а також будьте в курсі галузевих новин і тенденцій. Поєднуючи ці стратегії з генераторами ідей для контенту, ви ніколи не вичерпаєте цікавих тем для написання статей.

8. Grammarly

Окрім перевірки граматики та орфографії, Grammarly також пропонує детектор плагіату, який порівнює ваш контент з мільярдами веб-сторінок, щоб переконатися в його оригінальності. Grammarly корисний тим, що дає змогу отримати поради щодо покращення стилю написання текстів, зробивши ваш контент більш привабливим і читабельним.