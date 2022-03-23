Актори Міла Куніс та Ештон Катчер зібрали на допомогу Україні $34,5 млн.

Американська актриса українського походження та її чоловік, голлівудський актор Ештон Катчер продовжують збирати кошти на допомогу Україні, яка веде героїчну боротьбу з російськими окупантами.



Міла Куніс та Ештон Катчер розповіли, що сума, яку їм вдалося зібрати на допомогу України, перевершила їхні очікування. Рівно тиждень тому вони прозвітували, що зібрали для Батьківщини Міли Куніс $20 млн, і поставили собі іншу амбітну мету — $30 млн.

У суботу, 19 березня, пара повідомила, що спільними зусиллями їм вдалося перевищити очікування та зібрати $34,5 млн, розповівши, що гроші для українців пожертвували 65 тис. їхніх передплатників.

«Ми неймовірно вдячні вам за підтримку», — сказала Міла Куніс. І додала, що це далеко недостатня сума для того, щоб допомогти Україні, яка щодня страждає від російської агресії.

«Наша робота не закінчена. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб кожен долар, який ви пожертвували, приніс максимальну користь тим, хто цього потребує», — сказав Ештон Катчер.

Зіркова пара продовжує збирання коштів на допомогу українцям. // НВ