Анджей Дуда передав Україні медичне обладнання з Польщі

«Я хотів би, щоби наша допомога у вигляді медичних товарів була видимим знаком нашої солідарності та дружби з Україною», – наголосив президент Польщі Анджей Дуда у вівторок, 24 серпня у Києві

Про це йдеться в повідомленні Polskie Radio.

Анджей Дуда під час передачі Україні медичного обладнання з Польщі PAP/Leszek Szymański

«Польща показує свою солідарність з Україною в матеріальний спосіб», – сказав президент під час офіційної передачі медичного обладнання, яке має допомогти українцям у боротьбі з COVID-19.

Анджей Дуда у вівторок, 24 серпня, завершує свій триденний візит в Україну. Цього ж дня він відвідав логістичний центр BIOKON, куди прибула медична допомога з Польщі. Минулого тижня понад 20 вантажівок із медичним обладнанням вирушило з Польщі до України. У транспорті містилися десятки тисяч літрів дезінфекційних засобів і кілька мільйонів захисних масок, рукавичок тощо. Польща також передала 650 тисяч доз вакцин.

Дуда підкреслив, що весь світ, включно зі східною частиною Європи, усе ще бореться із пандемією. Він повідомив, що вартість польської допомоги становить приблизно 18 мільйонів злотих (4 мільйони євро). «Ця допомога, яка надійшла з Польщі (…), уже перебуває на цьому складі під Києвом і незабаром буде надана тим, хто цього потребує в Україні», – повідомив президент.

«Я сподіваюся, що це медичне обладнання допоможе тим, хто бореться за життя інших людей в Україні: лікарям, медсестрам. Я хотів би, щоби це було видимим знаком солідарності й дружби, що Польща є хорошим сусідом, коли завжди є тоді, коли він потрібен. Тобто є справжнім другом, тому що ви його пізнаєте у важкій ситуації», – зазначив Анджей Дуда.