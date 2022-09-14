Армія після війни: всіх чоловіків можуть зробити військовозобов’язаними, а призов скасувати

В уряді розуміють, що після війни армія не може бути в радянському стандарті, вона має стати професійною.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про бачення української армії після війни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прес-конференції сьогодні в Києві.

“Ми розуміємо, що після війни армія не може бути в радянському стандарті, армія має стати професійною. Ядром армії мають бути контрактники, які сьогодні по факту стали ядром нашої армії, яка захищає Україну. Звичайно, що ми в цій професійні армії завершимо запровадження стандартів НАТО. Звичайно, що всі громадяни, щонайменше всі чоловіки, мають бути військовозобов’язаними, мають проходити відповідні курси”, – сказав Шмигаль.

На його переконання, і про що велися дискусії, призов має бути скасовано.

“Витрачати два роки для того, щоб навчитися марширувати, немає сенсу. Сучасна ситуація показала, що чоловіки в певному віці мають проходити просто підготовчі курси два-три місяці. Це продискутуємо вже з нашими військовими. І упродовж життя, кожні 10 років з певним інтервалом проходити такі 2-3-місячні навчальні курси, як практично використовувати зброю, як себе поводити і бути готовими в будь-який момент стати до захисту”, – пояснив прем’єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав законопроект, яким передбачено зробити добровільним військовий облік для жінок. Міноборони розробило і передало до парламенту пропозиції змін до закону “Про військовий обов’язок і військову службу” щодо добровільності постановлення на військовий облік жінок.

Як заявляла заступник міністра оборони Ганна Маляр, на сьогодні в державі немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку. Водночас, за її словами, ЗСУ потрібні фахівці з медицини, радіотехніки, харчових технологій.

Згодом Маляр повідомила, що військовий облік для жінок відтерміновано ще на один рік – до 1 жовтня 2023 року.