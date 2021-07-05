Банкам разрешили автоматически списывать деньги со счетов граждан: кого это коснется

Минюст расширил перечень должников, со счетов которых деньги будут списываться автоматически по решению суда. К тому же, процесс списания стал намного проще.

В Украине банкам с 6 июля разрешено автоматически списывать деньги со счетов должников по требованию государственных либо частных исполнителей. Это стало возможным благодаря приказу Министерства юстиции №1061/5 от 23 марта 2021 года.

Прежде данная процедура применялась только в отношении должников по алиментам, теперь же перечень тех, кого она коснется, расширили на другие виды долгов, в частности на:

должников по выплате жилищно-коммунальных услуг;

должников по штрафам (в частности, за нарушение правил дорожного движения);

должников по выплате заработной платы.

Как система работала раньше

Когда кто-то оказывался должником (даже если речь шла об алиментах), это необходимо было доказывать в суде. Если даже после решения суда должник не выплачивал деньги, подключалась Государственная исполнительная служба или частные исполнители. Они проводили сложную процедуру по аресту счетов должника во всех 73 украинских банках, притом последние имели право не раскрыть информацию о состоянии его счета. При этом если счета все-таки раскрывались, исполнитель должен был по почте отправить документы с требованием арестовать счета, но к моменту ареста оттуда уже могли снять все средства.

Как будет теперь

Однако теперь банки обязаны предоставить исполнителю информацию о реквизитах счетов должника и о сумме средств на них. Также банки и исполнители будут взаимодействовать через АСИП (Автоматизированную систему исполнительного производства), а не по почте, как ранее.

При этом списать средства по-прежнему будет невозможно без соответствующего решения суда, однако сам процесс списания будет значительно упрощен.

Исполнитель через АСИП будет направлять в банки требования на получение информации о счетах должника, после чего в течение одного рабочего часа банки будут обязаны предоставить эти данные. Затем исполнитель через эту же систему направит в банки, где открыты счета должника, постановление об аресте средств. Банки обязаны арестовать счета и сообщить об этом исполнителям, которые, в свою очередь, создадут платежные требования на принудительное списание средств и направят их банкам. После этого банки принудительно спишут средства со счетов должников и перечислят их на счета исполнительной службы, а от них деньги поступят к взыскателям.

Автоматически списывать долги со счетов смогут такие банки:

ПриватБанк;

Monobank;

ТАСкомбанк;

Окси Банк;

Банк Восток;

Индустриалбанк;

ПроКредит Банк.

Остальные банки находятся на стадии предварительных настроек для начала тестирования или уже подключены к тестовому режиму этой системы. // Фокус