Безпека приміщення: СКУД – що це таке та для чого потрібен

СКУД – це система контролю та управління доступом до певного приміщення. Тобто це комплекс технічних рішень, які контролюють відвідування приміщення та забезпечують його безпеку. Така система може реєструвати вхід та вихід людей чи транспорту. До СКУД відносяться, зокрема, звичні нам домофони, а також турнікети та шлагбауми.

Де встановлюють системи контролю доступу

Системи контролю доступу широко поширені. Але найчастіше їх встановлюють на таких об’єктах:

Навчальні заклади, особливо вищі заклади та приватні школи.

Житлові комплекси, дачні та котеджні містечка.

Фінансові компанії та банки.

Будівельні компанії та підприємства.

Заводи та промислові комплекси.

Офісні та бізнес-центри.

Такі системи встановлюють будь-де, це лише невеликий перелік будівель, де вони можуть бути використані.

Принцип дії СКУД

Система контролю та управління доступом складається з таких елементів:

Виконавчі елементи та перегорожуючі пристрої. Це те, що обмежую вхід чи в’їзд: турнікети, автоматичні двері чи ворота, шлагбауми та замки.

Контролер – головний пристрій системи. Він обробляє інформацію та відповідає за блокування чи розблокування елементів.

Електронний зчитувач. Він передає код контролеру. Пристрій вміє зчитувати код механічного, магнітного чи біометричного замку.

Карти та брелоки – ідентифікатори. Вони містять інформацію, яку зчитувач передає на контролер, а той сприймає як безпечну та дозволяє вхід.

Деякі системи контролю доступом працюють за зчитуванням біометричних даних – відбитків пальця, геометрії обличчя чи рогівки ока.

Принцип дії СКУД наступний: зчитувач отримує інформацію з брелока, картки чи біометрики, зчитувач відправляє дані на контролер, а той визначає користувача та відкриває двері, якщо дані картки чи біометрики є в системі.

Найбільш надійним є біометричний зчитувач, бо скористатися карткою чи брелоком може не тільки його власник, але й інші особи.

Переваги встановлення систем контролю доступу

Як зазначають експерти охоронної компанії Шериф – https://sheriff.com.ua/uk/, системи контролю СКУД мають такі переваги:

Обмеження доступу на об’єкт.

Підвищення рівня безпеки у приміщенні.

Покращення дисципліни співробітників.

Можливість контролювати час приходу працівників.

Використання СКУД дозволяє обмежити доступ до приміщення сторонніх осіб. Для цього потрібно створити базу з людей чи транспорту, яким дозволено заходити на територію. Неважливо, яким буде метод ідентифікації, але сторонні особи не зможуть проникнути на територію об’єкта. Тобто СКУД є важливою частиною загальної системи безпеки приміщення.

Але це не єдина користь використання такого обладнання. За його допомогою також можна відстежити час приходу робітників, час їх відсутності та покидання робочого місця. Використовуючи СКУД керівник зможе знати про всі спізнення та понаднормові робочі часи, що допоможе правильно розрахувати заробітну плату. Ці дані також можна враховувати під час виділення премій.